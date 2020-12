Radio Day 80: weekend postmoderni! Domenica su Controradio

Firenze, domenica 27 il recupero della trasmissione Radio Day 80, a 40 anni da quei giorni, Controradio Club e Controradio hanno organizzato un evento sul mondo creativo e culturale degli anni 80 con i suoi protagonisti.

La parte del Radio Day dedicato al teatro, alla moda e al design, alla cultura, all’editoria e alle fanzine, che per problemi tecnici non è potuta andare in onda domenica scorsa, verrà recuperata domenica 27 dalle 16:00 alle 18:00.

A raccontare quello che succedeva nelle notti della Firenze di 40 anni fa, quando la città diventò una delle capitali culturali europee, di qualcosa che stava nascendo, e che con la sua onda caratterizzò almeno un intero decennio, saranno Gimmy Tranquillo, Enrico Romero, Bruno Casini, Roberto Nistri e tanti altri ospiti.

Ascolta la trasmissione su Controradio Fm 93,6/98,9, in video sui sulla pagina Fb e Youtube, e sul sito https://www.controradio.it.

Il Programma:

NIGHTCLUBBING

Introducono Roberto Nistri e Gimmy Tranquillo – Tenax e Controradio; Bruno Casini – Banana Moon e Casablanca; Enrico Romero – Controradio e Salt Peanuts.

16:10 Sara Maggi, Controradio e Harno Zone

16:20 Rodolfo Banchelli – Manila

ARCHITETTURA

16:30 Carlo Carbone – Tenax, Paramatta e Plegyne

GRAFICA

16:40 Lapo Belmestieri – Lacerba

TEATRO

17:00 Andrea Zingoni e Antonio Glessi – Giovanotti Mondani Meccanici

17:15 JulieAnn Anzilotti-Teatrodanza

MODA

17:30 Stefano Chiassai – Stilista

17:45 Gianni Cappuccini – Ultra