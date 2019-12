“Racconti delle nebbie, Ultimo atto” con Paolo Benvegnù in Sala Vanni

Il 20 e 21 dicembre Paolo Benvegnù e Nicholas Ciuferri, in scena alla Sala Vanni di Firenze con lo spettacolo di letture e canto “Racconti delle nebbie, Ultimo atto”.

Un doppio appuntamento che andrà a chiudere il primo capitolo di questo progetto a cui già da queste due uniche date si andranno ad aggiungere due nuovi elementi: a Paolo Benvegnù, voce narrante e canto, e Nicholas Ciufferi, voce narrante, si uniranno infatti Riccardo Tesio (Marlene Kuntz) alla chitarra e Nicola Cappelletti all’elettronica. Nel corso delle due serate sarà inoltre presentata la ristampa dell’audio-libro “I Racconti delle Nebbie”, edita e distribuita da People Records, la nuova collana editorale della casa editrice People.

“Racconti delle nebbie, Ultimo atto” è uno spettacolo prodotto da Blackcandy produzioni & Factory prod., in collaborazione con Spazio Alfieri e People Pub.

“Vite che si incrociano nell’inseguimento, storie di uomini e donne sconosciuti eppure immortali. Come tutto. Come tutti. Le canzoni di Paolo Benvegnù e le narrazioni di Nicholas Ciuferri si intersecano e si mescolano per dare vita, per dare fuoco, per dare amore, per esplorare le brume degli oceani e le rugiade del primo mattino ai margini dei fiumi. Un percorso di musica e parole sugli uomini, sulle cose sulla relazione tra Noi e l’Altro.”