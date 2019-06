Quarrata (PT): una scuola studia in giardino con “Campagna Amica”

Domani, mercoledì 5 giugno, nel giardino della scuola primaria Alberto Manzi di Quarrata, tutti gli alunni dalle prime alle quinte saranno coinvolti nell’iniziativa “Campagna Amica”, che consentirà loro di studiare giocando a contatto con la natura.

L’iniziativa “Campagna Amica” proporrà delle attività al fine di far studiare i ragazzi facendoli stare allo stesso tempo a contatto con la natura: con giocolivo indagheranno attorno al mondo dell’olio extravergine; poi impareranno a conoscere i ‘sensi del cibo’ (gusto, olfatto, tatto…); con il laboratorio sui lombrichi vedranno come questi animali aiutano i terreni ad essere fertili. Dei produttori agricoli di Coldiretti – Campagna Amica parleranno con i piccoli alunni per renderli partecipi delle loro esperienze.

L’iniziativa che rientra nel progetto di educazione alimentare del Comune di Quarrata, che coinvolge Coldiretti Pistoia e l’Istituto Comprensivo Scolastico Corrado da Montemagno.

Quella di domani è inoltre una delle giornate dedicate nelle mense quarratine al “Chilometro Toscano”, un menù con primo, secondo, contorno, frutta e pane prodotti sul territorio: a fine mattinata, infatti, i bambini mangeranno spaghetti biologici, arista e spinaci a Km0.