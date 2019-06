Montecatini: distacco gronda hotel, 20 persone evacuate

Il distacco della gronda dalla facciata di uno stabile che ospita un hotel a Montecatini Terme (Pistoia) ha comportato l’evacuazione, per precauzione, di 20 persone dalla struttura.

E’ quanto spiegano i vigili del fuoco intervenuti intorno alle 4 e che sono tuttora al lavoro con l’appoggi0 anche dell’autoscala. I clienti fatti evacuare sono stati trasferiti in altre strutture ricettive. Molti i detriti caduti a terra: fortunatamente non ci sono stati feriti né danni alle auto parcheggiate. La strada interessata, via San Michele, è stata chiusa al traffico e i vigili del fuoco stanno valutando se abbattere altre porzioni di cornicione e di gronda per poi mettere in sicurezza l’area.