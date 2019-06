Estate fiorentina 2019, nasce “La Montagnola”

Domani, mercoledì 5 giugno, alle ore 17, sarà inaugurata “La Montagnola”, il nuovo spazio estivo dell’Estate Fiorentina all’interno del giardino pubblico compreso fra via Salvi Cristiani, via Gabriele D’Annunzio e via Augusto Novelli.

Durante la serata inaugurativa si esibirà il duo Alessandro Giobbi – Tarabaralla, che presenterà dei Canti popolari e stornelli della tradizione toscana, dal Medioevo alla canzone d’autore dei primi del Novecento.

“La Montagnola” nasce con l’obiettivo di valorizzare il giardino e le sue strutture, attraverso l’organizzazione e la realizzazione di numerose attività, con una particolare attenzione ai bambini e alle famiglie prevedendo diverse iniziative sportive, artistiche e culturali.

Lo spazio si compone di una parte dedicata al food, con una proposta che spazia dalla pizza ai fritti, una parte bar & drink, ed un palco che ospiterà eventi culturali.

In cartellone numerose attività multidisciplinari che interessano diverse fasce di età: laboratori tematici, attività ludico-sportive, workshop ed eventi artistici, attività di animazione, performance teatrali e cinema all’aperto.

Le serate seguiranno un programma settimanale:

Lunedì sarà Cinema sotto le stelle a cura di Black Oaks e sarà dedicato principalmente a tre cicli di film:

– Film di animazione per bambini e ragazzi;

– Film su Firenze e/o ambientati a Firenze;

– Film commedie per famiglie.

Le proiezioni, inizieranno alle 21:30 e termineranno entro le 23:00.

Mercoledì sarà Kindergarten: il laboratorio creativo a cura di “Il paracadute di Icaro” intratterrà i più piccoli per tutta l’estate dalle 17.30 fino alle 19.30.

Il Venerdì, invece, spazio alla musica con “La Montagnola in Jazz”: sul palco si esibiranno diversi musicisti in chiave Jazz, Soul e Funky.

Durante la stagione saranno presenti inoltre le seguenti iniziative:

“Piccoli Orti Urbani”: in collaborazione con Orto Bioattivo, iI laboratorio dedicato alla realizzazione di piccoli vasi da casa e /o terrazzo, riutilizzando vecchi contenitori e altri oggetti di scarto.

Spazio allo sport, in partnership con Polisportiva US Affrico, saranno organizzate 20 attività sportive e al teatro, a cura dell’associazione teatrale Mal D’estro, in programma spettacoli per famiglie e bambini.

Inoltre, in collaborazione con Il Poderaccio – Accademia Cinofila Fiorentina ASD, saranno realizzati due incontri di avvicinamento al cane, rivolto ai più piccoli. Sarà possibile, infatti, avvicinarsi al linguaggio del cane, l’etogramma di specie e come approcciarsi in maniera corretta, utilizzando semplici regole di educazione di base. Dopo una breve parte teorica potranno simulare, come piccoli educatori cinofili, esercizi di obbedienza e di condotta. Alla fine dell’attività verrà rilasciato un attestato di “Baby Conduttore Cinofilo”.