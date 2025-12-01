Controradio Streaming
ToscanaCronacaQualità della vita, tra toscane prima Siena, Firenze stabile
Qualità della vita, tra toscane prima Siena, Firenze stabile

By Raffaele Palumbo
Siena prima in Toscana ma scivola al 21° posto nella classifica nazionale sulla qualità della vita. Pisa e Livorno migliorano, mentre Firenze resta stabile ma è seconda per numero di reati: i dati emergono dall’indagine nazionale del Sole 24 Ore.

Siena, prima tra le toscane, perde sei posizioni ed è ora al 21mo posto nazionale, ma è prima in Italia per la qualità della vita delle donne, Pisa è 29ma con un miglioramento di 5 gradini, mentre Firenze è stabile al 36mo posto generale ma è seconda in Italia per numero di reati ogni 100mila abitanti (+7,4%). E’ quanto emerge dalla nuova edizione della Qualità della vita del Sole 24 Ore, indagine che misura i livelli di benessere nei territori italiani e i cui risultati sono presentati oggi sulle pagine del quotidiano. Nella graduatoria delle province italiane, tra le altre toscane segue Prato in 38ma posizione, che retrocede di sette gradini, seguita da Arezzo al 44mo posto che perde tre posizioni. Balzo in avanti invece per Livorno, ora 49ma con un miglioramento di 13 posizioni, e per Lucca, 58ma con +10. Grosseto è al 59mo posto nella classifica perdendo tre posizioni, Massa Carrara si attesta a quota 64 scalando sei posizioni, mentre Pistoia è 66ma retrocedendo di 5 gradini. L’indagine fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

