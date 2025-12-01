Ingegneri: “a Firenze strutture ricettive di lusso oltre reali necessità”

A dirlo è Simone Staccioli, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e coordinatore della Commissione Urbanistica ed Edilizia.



“A Firenze la costruzione di strutture ricettive di fascia altissima e residenze extralusso ha ormai superato di gran lunga le esigenze reali della città. “Negli ultimi 15 anni diversi edifici dismessi sono stati recuperati e questo rappresenta in sé un fatto positivo dal punto di vista tecnico e architettonico. Molti immobili erano in condizioni critiche e oggi tornano a vivere – spiega Staccioli. Ma l’occasione di una rinascita realmente orientata alla comunità è stata spesso sacrificata a favore di un modello quasi esclusivamente turistico”.

A dirlo è Simone Staccioli, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e coordinatore della Commissione Urbanistica ed Edilizia.

“Firenze ha infatti assistito a un aumento costante di hotel a cinque stelle e altre strutture ricettive di alta gamma: è un processo che rischia di snaturare il centro storico e di impoverirlo di funzioni essenziali per chi la città vive ogni giorno. Le conseguenze – prosegue il consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze -sono evidenti: investimenti e interventi qualificati da un lato, ma un progressivo svuotamento del centro storico dall’altro, con residenti spinti verso l’esterno dalla mancanza di servizi e da prezzi ormai insostenibili. Il rischio è che Firenze diventi una vetrina splendida ma poco vissuta, una città che smette di essere città”.

“In questo scenario, crediamo che situazioni come il recupero dell’ex Caserma Lupi di Toscana possano davvero dare il via ad un processo di rigenerazione diffusa. Se orientato a restituire servizi, spazi pubblici e funzioni utili ai quartieri – conclude Staccioli – questo progetto può diventare un esempio concreto di rigenerazione urbana davvero rivolta ai cittadini, oltre la logica delle operazioni rivolte soltanto al turismo di lusso”.