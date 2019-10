At the Matinée, la storia del CBGB e della scena punk hardcore degli anni 80

At the Matinée, il documentario che racconta la storia del CBGB e della scena punk hardcore degli anni 80. La regia è di Giangiacomo De Stefano. (Italia-Germania-Usa, 2019; 85′; vers.orig.sott) Centro Pecci, Prato dal 24 al 30 ottobre 2019.

Un’operazione insolita, coraggiosa, quasi temeraria per i tempi e le esigenze del mercato odierno. Un documentario dedicato a un fenomeno di nicchia e del passato ma che, per qualcuno, resta indimenticabile. A girarlo un italiano, Giangiacomo De Stefano che si è recato in loco, dove tutto è cominciato, nel luogo in cui un tempo sorgeva il CBGB’s, locale di New York che ospitò i primi concerti di Ramones, Blondie e Talking Heads. Il sancta sanctorum del punk ’77, in quel Lower East Side che un tempo era luogo di meticciato e oggi è soggetto alla gentrificazione più spietata.

“Il documentario ripercorre quel periodo attraverso Walter Schreifels ( protagonista di band-simbolo del genere come Gorilla Biscuits, Youth Of Today, Quicksand e le sue canzoni.) Tuttavia, At the matinée non solo descrive la scena musicale, ma attraverso essa, anche le persone che ne facevano parte e il Lower East Side degli anni Ottanta, raccontando anche ciò che New York è diventata oggi. Negli anni ‘80 si sviluppò in questo contesto degradato il fenomeno dei matinée, che altro non erano che concerti svolti in orari diurni la domenica.”

ORARI

giovedì 24 ottobre, ore 21.15

sabato 26 ottobre, ore 18.45

domenica 27 ottobre, ore 11.00 e ore 21.15

mercoledì 30 ottobre, ore 18.30

Cinema – Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci

Viale della Repubblica, 277, Prato INFO

Ingresso

intero 7 euro

ridotto 5 euro