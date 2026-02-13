Controradio Streaming
Ven 13 Feb 2026
Controradio Streaming
ToscanaAmbientePubliacqua, accordo per l'inclusione lavorativa di persone svantaggiate
AmbienteSocietàServizi

Publiacqua, accordo per l’inclusione lavorativa di persone svantaggiate

By Sandra Salvato

Dalla pulizia ordinaria dei fontanelli pubblici alla gestione del verde, passando per le piccole manutenzioni. Sono alcuni dei compiti che potranno essere affidati a persone socialmente svantaggiate grazie al protocollo d’intesa triennale firmato oggi a Firenze da Publiacqua, gestore del servizio idrico nella Toscana centrale, e le centrali cooperative Agci Toscana, Confcooperative-Federsolidarietà Toscana e Dipartimento Welfare Legacoop Toscana.

Attraverso la sperimentazione di nuove forme di partenariato, co-programmazione e co-progettazione, i sottoscrittori dell’intesa si pongono l’obiettivo di creare un modello innovativo di partenariato pubblico-privato-sociale. Le attività che potrebbero essere oggetto di esternalizzazione da parte di Publiacqua riguardano la manutenzione e gestione dei fontanelli pubblici; i servizi ambientali e di gestione del verde; i servizi di supporto logistico; i servizi di comunicazione e sensibilizzazione; i servizi di economia circolare; la manutenzione ordinaria di impianti e infrastrutture; i servizi di presidio, sorveglianza e pulizia; i servizi di supporto alla sostenibilità.

“Le aziende di servizio pubblico, in particolar modo le aziende che operano in sistemi regolati e a regime di monopolio, hanno una responsabilità straordinaria che non si limita alla gestione di servizio”, ha affermato Nicola Perini, presidente di Publiacqua, annunciando “un doveroso approfondimento con le rappresentanze sindacali”. I rappresentanti di Agci Toscana, Confcooperative-Federsolidarietà Toscana e Dipartimento Welfare Legacoop Toscana hanno espresso l’auspicio “che questo partenariato pubblico-privato-sociale possa essere di esempio ad altre società operanti nei servizi pubblici”.

Articolo precedente
Caporalato, picchiato nel Grossetano bracciante ‘troppo lento’

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31264Cronaca18823Politica4220Cultura & Spettacolo3847Diritti2645Sanità2539

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI