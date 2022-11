Publiacqua: a Firenze dispersione del 30% e non 60% come da rapporto Legambiente

Firenze, il servizio idrico Publiacqua, attraverso la pubblicazione di un rapporto, ha segnalato che le città di Firenze e Massa sono quelle dove il tasso di dispersione dell’acqua è più elevato.

Nella nota diffusa dal gestore del servizio idrico Publiacqua, si segnala che le città di Firenze e Massa sono quelle dove si disperde più della metà dell’acqua immessa nelle condutture. I dati sono emersi il giorno dopo la pubblicazione del rapporto Ecosistema Urbano 2022, rilasciato da Legambiente, che riguarda la Toscana.

“In merito al dato relativo alla dispersione idrica sul comune di Firenze riportato dal rapporto Ecosistema Urbano 2022 di Legambiente, si evidenzia che il dato del 60% è assolutamente non coerente con la realtà.” Queste sono le parole rilasciate nella nota a margine dal gestore il giorno dopo la pubblicazione del rapporto che ha preso in considerazione la dispersione dell’acqua nelle città toscane.

Sempre nella nota diffusa dal servizio idrico Publiacqua si può inoltre leggere che il gestore in persona ha segnalato “a Legambiente stessa il problema e stiamo, verificando con la medesima associazione i motivi di quello che appare un errore materiale o di digitazione in quanto il dato reale della dispersione idrica a Firenze per il 2021 è in realtà pari 30,2%”.