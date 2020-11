Protezione civile: Toscana, 140mila euro per volontariato

Finanzieranno progetti presentati dalle associazioni

Un plafond di 140mila euro per finanziare progetti delle associazioni di volontariato di Protezione civile della Toscana per il 2020 e 2021. Un apposito bando, che sarà aperto dall’1 al 20 dicembre, è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’ambiente e protezione civile Monia Monni. “Sono risorse – spiega Monni in una nota – destinate al sistema toscano del volontariato organizzato di protezione civile per il potenziamento delle loro capacità operative, il miglioramento della preparazione tecnica e lo sviluppo della resilienza delle comunità”.

Ogni organizzazione di volontariato e gruppo comunale iscritti nell’elenco territoriale potrà presentare, per ogni annualità, una sola richiesta di contributo per un solo progetto per una delle tre misure previste dal bando. Le misure spaziano dall’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi, al miglioramento della preparazione tecnica mediante addestramento e formazione dei volontari, con particolare riferimento alle tematiche del sostegno alla disabilità, fino a iniziative digitali di informazione alla popolazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi e in materia di protezione civile. Il contributo non potrà superare il 75% della spesa complessiva del progetto. “Prima di tutto – aggiunge Monni – voglio ringraziare le associazioni di volontariato, per il grande lavoro svolto in questa fase emergenza sanitaria. Associazioni che sono state fondamentali per tantissime attività di supporto alla popolazione. Le risorse messe a disposizione con il bando vogliono rappresentare anche un segno di riconoscimento del lavoro svolto in questi mesi, ma anche un aiuto importante per l’acquisto di nuove attrezzature e nuovi mezzi, per la formazione dei nostri volontari e per finanziare progetti specifici di diffusione della cultura di protezione civile”.