Prosegue “Sotto le Stelle” – Ruffino

A pochi passi da Firenze tra le incantevoli colline toscane Sotto Le Stelle Ruffino, una rassegna di eventi estivi dedicati alla musica, al cinema e alla cultura. Ogni sera un’esperienza diversa il cui comun denominatore è sempre il buon vino e il buon cibo!

Ecco i prossimi appuntamente di “Sotto Le Stelle” giovedì 15 settembre COQÒ Dj; originaria del sud Italia, riesce a creare un meltin’pot di suoni che sconfinano e si intrecciano. (Dalle ore 20.00). Venerdì 16 sempre alle 20 un altro dj set targato David Love Calò, tra ambient, house, funk, disco e tutto ciò che sta in mezzo.

Domenica 18 settembre spazio alla musica live con Firenze Jazz Festival che presenta alla tenuta le sonorità del trio avant-jazz Ghost Horse, formato da Dan Kinzelman, Joe Rehmer e da Stefano Tamborrino. Un combo che negli ultimi dieci anni si è posto all’avanguardia di un rinnovamento creativo nella scena jazz italiana, e che sta ricevendo un crescente e meritato riconoscimento a livello mondiale. Il loro approccio sorprendentemente originale alla manipolazione e alla ricombinazione dei linguaggi musicali emerge con forza nell’ album “Helm” menzionato in vari referendum come uno dei migliori dell’anno. A partire da un ricco humus di poliritmie latine e africane, Ghost Horse crea un ecosistema oscuro e misterioso che digerisce, scompone e ricombina elementi di free jazz, hip hop, blues e loop music. Il risultato è affascinante, qualcosa che pulsa e respira con le forze viscerali della natura che riprende possesso di strutture abbandonate.

Dal 22 ancora dj set con Andrea Rucci (J, produttore, grafico, architetto), il 23 settembre Lucille Dj (rock’n’roll, soul, rhythm & blues degli anni ‘60, , fino alla new wave degli anni ‘80), e il 30 settembre Sax Kowalski selecter (Raramente attivo anche in veste di DJ, porterà per la serata di stasera una selezione interamente composta di vinili di annata, soprattutto classici e Rare Grooves degli anni ’70 ed ’80 ed alcune altre perle della sua vasta collezione personale)

Contatti Via Poggio al Mandorlo, 1

50011 Bagno a Ripoli [FI] +39 378 30 50 220

hospitality@ruffino.it