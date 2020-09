Prorogato il bando del Rock Contest 2020!

C’è tempo fino al 28 settembre per partecipare al Rock Contest 2020. Concorsone di qualità che in 32 anni ha contribuito al successo, tra gli altri, di Subsonica, Bandabardò, Offlaga Disco Pax, Manitoba, Roy Paci, Irene Grandi, Street Clerks…

Il termine di iscrizione scadeva in questi giorni, ma è stato prorogato per venire incontro ai tantissimi “ritardatari” interessati a partecipare. Operazione semplicissima: informazioni, regolamento e schede di iscrizione sono sul sito www.rockcontest.it.

Quella 2020 sarà la “Computer Age Edition” del Rock Contest: eliminatorie, semifinali e finalissima andranno online, con un format curato e accattivante.

A decretare vinti e vincitori sarà una giuria qualificata – composta da musicisti, discografici, addetti ai lavori, critici musicali – e il pubblico attraverso il voto online.

In palio tanti riconoscimenti, tutti “tangibili” e votati alla crescita artistica: un voucher di 2000 euro per il vincitore, 5 giornate in studio per il secondo classificato, e poi il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì (3.000 euro), il Premio Ernesto de Pascale…

REGOLAMENTO E BANDO