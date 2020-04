Ecco ancora nuove idee per progetti pratici da fare a casa con ragazzi di ogni età per usare bene il tempo che il Covid-19 ci regala tra le mura domestiche.

Palazzo Grassi, che a Venezia è sede, insieme allo spazio a Punta della Dogana, della faraonica collezione d’arte contemporanea del magnate Francois Pinault, propone laboratori aperti a tutti. Che si preannunciano divertenti e interessanti.

I laboratori sono realizzati in collaborazione con ospiti speciali, tutti attivi nei diversi ambiti della creatività contemporanea, dal design alla scrittura. I primi sono l’illustratrice Olimpia Zagnoli, il team di studio saòr, la scrittrice Ryoko Sekiguchi e il designer Giulio Iacchetti.

Ogni settimana del mese di aprile le attività e i progetti saranno pubblicate anche sugli account Instagram e Facebook con l’hashtag #palazzograssiatyours.

Non c’è niente come liberare la creatività per avvicinarsi in maniera intelligente all’arte. E si possono passare molte ore divertenti con progetti dedicati a creare nature morte, utilizzando solo quello che si ha in casa.

Ho già scritto qui di progetti che ricreano quadri famosi. Un’altra idea è appunto quella di guardare con occhi nuovi ciò che ci circonda. E scoprire le mille possibili vite di un rotolo di carta igienica, per esempio. Divertimento assicurato.

Ancora idee per nuovi progetti: guardare i video realizzati usando droni nei lontani-ma-non-troppo 2014 e 2015 di quelle meraviglie nelle quali viviamo, le nostre città. E poi disegnare, ispirati da quelle vedute aeree.

NYC by Air, Siena by Air, e Roma + Firenze by Air sono i tre video realizzati dai fratelli Clayton e Parker Calvert. Li trovate qui.

E stimolati dalle architetture di sogno di cui sopra, altri progetti fantastici scaturiscono dalla visione che ci regalano i tour virtuali di alcune delle case più famose al mondo. A questo link ne trovate parecchie. Il tempo passa come niente, ci si diverte e si impara.

I ragazzi sapranno gestire senza problemi questi viaggi virtuali, che sono veri e propri voli della fantasia. E dare sfogo subito dopo a tutta la bellezza incamerata.

Per i piu piccini infine segnalo due progetti meravigliosi nella loro semplicità.

I primi sono quelli dell’ artigiano creativo Giovanni Erbabianca. Li trovate sulla sua pagina Facebook.

Il secondo è dell’artista spagnola Cass Constant, che ha avuto un’idea geniale, creativa, semplice e divertente: usare i tappi dei vasetti come tele. Con un elemento in più, super extra speciale. Quella cioè di metterne insieme collezioni, da regalare poi a chi vogliamo ringraziare. Per esempio infermiere e infermieri, medici, cassiere e cassieri, insomma tutti i lavoratori che stanno mandando avanti l’Italia.

Trovate il suo progetto qui (in inlese) e qui (in spagnolo).

Scateniamoci tutti. E GRAZIE!

Margherita Abbozzo (7, continua).

Tutte le immagini sono state trovate online, anche le due dei Fratelli Calvert, courtesy of the artists.