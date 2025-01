Professore sospeso a Firenze per molestie a scuola:

Il professore sarebbe stato accusato di contatti fisici da tre studenti del liceo ma anche di conversazioni improprie con altri ragazzi e ragazze della scuola.

Il tribunale di Firenze ha respinto la richiesta di revoca della sospensione dal lavoro per un professore docente dell’Iti Leonardo da Vinci di Firenze accusato di molestie da alcuni studenti e quindi sospeso dal lavoro per quattro mesi. E’ quanto riportano La Nazione e Il Tirreno. I fatti risalirebbero all’anno scorso quando l’insegnante era in organico a un altro istituto tecnico fiorentino.

Il professore sarebbe stato accusato di contatti fisici da tre studenti del liceo ma anche di conversazioni improprie con altri ragazzi e ragazze della scuola. Sempre secondo i giornali, uno studente avrebbe riferito delle molestie fisiche ai genitori e al preside. Da questa prima vicenda emersa, sarebbero emersi altri due casi simili. A questo si aggiungono le frasi considerate impropri.

Nell’ordinanza di conferma della sospensione per il professore e in quella di rigetto di un ricorso cautelare, “risulta confermato il comportamento reiterato” che consiste nel porre “domande personali, intime e di carattere sessuale” a otto studenti e studentesse. Il giudice del lavoro ha rinviato all’udienza di maggio la decisione nel merito.

È il maggio 2024 il mese in cui avvengono i fatti che sono costati la sospensione a carico del docente che, al di là della situazione disciplinare, è reduce anche da uno stop a livello professionale: non ha superato l’anno di prova per l’assunzione. A suo dire in modo ingiustificato è stata firmata una «dichiarazione di inidoneità decretata dal dirigente scolastico a seguito dell’effettuazione di lezione simulata». Ma questo è un fronte superato. Ora deve fare i conti con un altro problema, le accuse mosse dalla scuola per quelle condotte «a sfondo sessuale, in particolare nel mese di maggio 2024, ponendo in essere conversazioni aventi ad oggetto i comportamenti sessuali degli studenti e delle studentesse, nonché comportamenti integranti molestie (aver toccato gli studenti come meglio specificato nella relazione allegata alla contestazione con specifico riferimento a tre alunni)».