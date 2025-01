Firenze: in 36 strade prorogata per altri 120 gg chiusura notturna minimarket

Tra le strade coinvolte – tutte confermate – ci sono via Maso Finiguerra, via Palazzuolo, via dell’Agnolo, via Guelfa, via del Ponte alle Mosse, via Toselli, viale dei Mille, via Gioberti, via Piagentina, piazza Vasari.

Sospensione di 5 giorni alla prima, 10 giorni alla seconda e 15 giorni per ogni ulteriore reiterazione: a Firenze è stata prorogata la chiusura notturna obbligatoria, dalle 21 alle 7, per i minimarket che si trovano in 36 strade e piazze cittadine. È quanto prevede un’ordinanza firmata oggi. Da 5 gennaio, si legge in una nota del Comune, partono quindi ulteriori 120 giorni di divieti.

“Abbiamo detto fin dall’inizio del mandato che per noi la sicurezza è una priorità assoluta e un diritto di tutti e tutte e per questo ci siamo impegnati con azioni concrete – dichiara la sindaca Sara Funaro -. Una è proprio questa che negli ultimi mesi ha dato una risposta importante alle esigenze della cittadinanza raccolte dai Quartieri: grazie ai controlli costanti della nostra polizia municipale e delle forze dell’ordine sono diminuite le strade e le zone critiche e migliorata la percezione di sicurezza da parte dei cittadini”

” Per questo -ha aggiunto Funaro- abbiamo deciso di prorogare questo provvedimento proseguendo la proficua collaborazione con prefettura e questura per dare risposte sempre migliori alle richieste che ci arrivano dalla città”. “Le ordinanze hanno funzionato a dimostrazione che la scelta fatta era giusta”, afferma l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio.