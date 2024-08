Problemi reti telefoniche in zona Amiata, disagi anche per Asl

Lo rende noto la stessa Azienda sanitaria spiegando che “da questa mattina il call center di Arcidosso risulta disconnesso, una situazione che comporta un aumento della pressione degli utenti sugli altri call center aziendali che rispondono al numero verde 800613311. Si suggerisce agli utenti di utilizzare quello per la provincia di Siena 0577 767676”.

Un problema alle reti di comunicazione telefoniche sta causando disagi anche ai servizi della Asl Toscana sud est dislocati nella zona dell’Amiata grossetano. Lo rende noto la stessa Azienda sanitaria spiegando che “da questa mattina il call center di Arcidosso risulta disconnesso, una situazione che comporta un aumento della pressione degli utenti sugli altri call center aziendali che rispondono al numero verde 800613311. Per la stessa ragione, risulta non raggiungibile da telefono mobile anche il numero telefonico del Cup dedicato a Grosseto (0564 972191), si suggerisce agli utenti di utilizzare quello per la provincia di Siena 0577 767676”. L’Azienda sanitaria, conclude la nota, “al fine di ridurre i disagi per gli utenti, sta verificando con gli operatori telefonici l’origine del problema. I disservizi riguarderebbero anche le utenze mobili di alcuni provider”.