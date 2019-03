Primarie Pd in Toscana, alle 17 registrati 100mila votanti

Firenze, alle 17 sarebbe di 100mila persone, secondo quanto si apprende, l’affluenza alle primarie Pd registrata in Toscana.

Registrate anche file ai seggi per votare alle primarie Pd, la segretaria del Pd toscano Simona Bonafè si è recata a votare alle 11 nel suo seggio a Scandicci, mentre nel pomeriggio, intorno alle 17:30 è stata la volta del sindaco di Firenze Dario Nardella.

“Con le primarie Pd una comunità sta scegliendo la propria guida democraticamente – scrive Nardella su Twitter – senza click o decisioni calate dall’alto. I seggi sono aperti fino alle 20. Un messaggio di speranza e partecipazione a tutti: votare è libertà”.

Matteo Renzi invece si era recato a votare poco prima delle 9, il senatore fiorentino era arrivato in Vespa al seggio delle Leopoldine allestito in piazza Tasso. “Sono stato a votare alle Primarie. Un grande festival della democrazia. Una bella giornata per chi crede nella politica”. Ha scritto l’ex segretario sulla sua pagina ufficiale Facebook.