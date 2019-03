Firenze: “Marzo Donna” al Quartiere 4

In occasione della Festa della Donna dell’8 Marzo, il Quartiere 4 ripropone anche per il 2019 l’ormai tradizionale appuntamento con la manifestazione “Marzo Donna”. Mostre, recital, concerti, podismo, teatro e… le donne inventrici. Mirko Dormentoni: “Uno sguardo a tutto tondo sull’universo femminile che attraversa l’intero mese”

“Sarà un Marzo Donna indimenticabile quello del 2019 – dichiara il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – grazie alla propositività e alla capacità di fare rete delle realtà culturali del nostro territorio e alla forza attrattiva delle prestigiose sedi espositive e spettacolari di cui disponiamo, la nostra manifestazione tradizionalmente dedicata all’universo femminile offrirà quest’anno uno sguardo a 360°, in grado di interessare, interagire e far riflettere l’intera comunità sulle tematiche dei diritti e della libertà delle donne. Un argomento sul quale l’attenzione e l’approfondimento a più livelli non devono mai mancare. La civiltà segue naturalmente un percorso evolutivo che procede verso il futuro: sta a noi, alle idee, alla cultura, allo sport sano e partecipativo, sostenere in maniera insieme intelligente e gratificante dal punto di vista artistico, creativo ed umano questo viaggio. Il Marzo Donna del Quartiere 4 vi aspetta, con il suo ricco calendario di eventi, tutti a ingresso libero”.

Programma:

Fino a domenica 10 marzo, presso la Limonaia e il Chiostro di Villa Vogel, in via delle Torri 23, Toscana Cultura propone la mostra “Donne nell’Arte in Toscana”, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19. Venerdì 8 marzo, alle 17: recital del Menestrello Fiorentino Beltrando, a seguire l’attrice Mery Nacci interpreterà alcuni brani da “La primavera delle donne”.

Sabato 2 marzo, alle 21, presso la Limonaia di Villa Strozzi, in via Pisana 77, O.M.E.G.A. (Orchestra Musica Europea e Gruppi Associati) presenta il concerto “Le Donne di Verdi e di Puccini”, con ensemble di archi e arpa, soprano Olivera Mercurio.

Domenica 3 marzo, alle 15.30, presso la Limonaia di Villa Strozzi, in via Pisana 77, Cori Ensemble presenta la rassegna corale “Articolo Femminile: La Musica e l’Amicizia”, secondo incontro fra Cori e Direttori (P. Mugnai, B. Calamai, G. Menestrina, A. Zucchelli, F. Buono).

Sabato 9 marzo, alle 16, presso l’impianto sportivo comunale “B. Betti”, di via del Filarete, prenderà il via la 34a edizione di “Rosamimosa”, gara podistica di km 7,8 e ludico-motoria di km 5. Il tema principale di quest’anno sarà “Le pari opportunità nel mondo del lavoro”.

Sabato 16 marzo, alle 17.30, presso la BiblioteCaNova Isolotto,4 in via Chiusi, La Rosa e il violino presenta “La Diva e la Donna. Maria Callas”, spettacolo teatrale-musicale di Elisa Belli che ripercorre la vita di Maria Callas.

Venerdì 29 marzo, alle 18, presso la Sala Consiliare “Tosca Bucarelli” di Villa Vogel, in via delle Torri 23, S.A.F. (Società Astronomica Fiorentina Onlus) presenta “Le sorelle di Archimede Pitagorico”, relazione di Elena Corna sulle donne inventrici.

