Prima Semifinale 30° Rock Contest di Controradio

Sono Bonsai Bonsai e B.T.K feat.Tyler a superare l’ultima serata di selezione. Si aggiungono a Rooms by the sea, L’Opera di Amanda, Gabriele Bernabò, Giunto di cardano , Vieri, Di noi stessi e altri mondi , Banana Joe, The Floating Ensemble ed ai due “ripescati” dalle classifiche Gli Occhi degli Altri e Dark V Project. Le semifinali venerdì 16 e venerdì 23 al Glue Alternative Concept Space di Firenze.

Siamo arrivati alla fase delle Semifinali per questa edizione del Rock Contest. Prima serata, venerdì 16 novembre al Glue di Firenze, con ingresso libero e votazione di pubblico e giuria. Inizio ore 21.30

Ecco i primi sei gruppi in gara. Da Genova i Banana Joe (tra post grunge, psichedelia, shoegaze), da Trento le atmosfere sofisticate del trio indie rock L’opera di Amanda, da Firenze i giovanissimi Rooms by the sea (quartetto formato da due ragazzi, due ragazze dediti al folk rock) da Imola il quartetto dei Floating Ensemble (rock neopsichedelico e corale, con matrici folk e blues), da Brescia Di noi stessi e altri mondi (Post-Rock/Emo/Spoken Word, atmosfere dilatate e linguaggio poetico in italiano) infine da Firenze la band che ha usufruito del ripescaggio i Dark V Project con la loro New-New-Wave, un ibrido di scuro indie rock e fredde sequenze sintetiche, in inglese.

