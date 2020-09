Prigioniera della quarantena per un passaggio in macchina (con mascherina)

La storia di Silvia, maestra, che fa la volontaria in un’associazione animalista e che ha avuto la disdetta di viaggiare con una persona rivelatasi poi positiva al covid. E’ totalmente asintomatica, non le è stato fatto il tampone, ma sarà in quarantena fino al 24

