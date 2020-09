‘Bellezza oltre il limite’, al Forte dal 16 settembre al 31 ottobre

🔈Firenze, presentata al Forte di Belvedere la mostra fotografica di Massimo Sestini ‘Bellezza oltre il Limite’, a cura di Sergio Risaliti. Venti immagini giganti per promuovere la Toscana nel mondo, in anteprima a Firenze.

Le foto di ‘Bellezza oltre il limite’, presentano una Toscana ritratta da una prospettiva inedita: gli scatti sono stati infatti realizzati a 2000 piedi di altezza, ma con obiettivi che hanno consentito di avvicinarsi così tanto alla scena fotografata, da inquadrarla in modo assolutamente originale e nuovo. Il risultato travalica la fotografia e si trasforma in opera d’arte.

La mostra di Massimo Sestini rappresenta l’interpretazione artistica del concept “Toscana, Rinascimento senza fine” studiato da Toscana Promozione Turistica, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, per la campagna internazionale di promozione della regione.

Le immagini del percorso fotografico restituiscono con forza questo messaggio, affondano infatti le radici nel patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della Toscana, culla del Rinascimento, proponendo la meraviglia dei luoghi con una visione originale ed inedita, restituendo all’osservatore l’immenso giacimento di storia di cui disponiamo.

Ed è proprio questo il claim della campagna di promozione: a distanza di 500 anni, la terra madre del Rinascimento, continua a nutrire gli animi e rinvigorire i sensi, attraverso tutte le sue ricchezze e i suoi colori.

La campagna “Toscana. Rinascimento senza fine” è il risultato di una serie di azioni di promozione, complementari e progressive, attuate in questi mesi per creare nuovi prodotti e nuove iniziative turistiche proprio per intercettare il turismo nazionale e i primi flussi dai paesi limitrofi.

I punti di forza di questa strategia turistica risiedono proprio in questa rete, che si sviluppa anche su una piattaforma artistica e creativa presentando l’espressione più autentica dei territori.

La mostra ‘Bellezza oltre il limite’ è promossa dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze. Il progetto è stato realizzato da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e Mus.e

Gimmy Tranquillo ha intervistato l’assessore comunale alla cultura Tommaso Sacchi e lo stesso Massimo Sestini: