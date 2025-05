www.controradio.it 🎧Prevost eletto Papa: Console Usa a Firenze in esclusiva a Controradio, "Wowww, bella notizia" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:00:22 Share Share Link Embed

‘Sono sorpresa ma sono felice, una bella notizia. Wowww’, è il commento in esclusiva a Controradio della Console Generale degli Stati Uniti d’America di Firenze Daniela Ballard a margine della diretta sull’evento Liberazioni al Gabinetto Vieusseux (AUDIO. Intervista di R. Palumbo).

Gli Stati Uniti festeggiano il primo papa. Robert Francis Prevost, Leone XIV, è il nuovo pontefice. La notizia arriva anche alla console generale degli Usa a Firenze, Daniela Ballard, che sentita da Controradio si sorprende. “Davvero? Sono sorpresa, ma sono felice. E’ bella notizia”.

Robert Francis Prevost, 69 anni, è il primo Papa americano. E’ un agostiniano ed è stato molto vicino a Bergoglio. Già dal 2023 prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina. Nello stesso anno ha ricevuto la porpora. Nato a Chicago da una famiglia di origine francese, si è laureato in Diritto canonico. Dall’85 al 1999 è stato missionario in Perù. Tornato a Chicago, nel 2001 è diventato priore dell’Ordine di Sant’Agostino, carica che ha tenuto fino al 2013. In quell’anno è tornato in Perù, come vescovo di Ciclayo. Bergoglio lo ha chiamato a Roma nel 2023.

“Robert Francis Prevost, Papa LeoneXIV, raccoglie la grande eredità di Papa Francesco che ha saputo parlare al mondo con forza, umiltà e tenerezza. Al nuovo Pontefice l’augurio di camminare nel solco del dialogo, della giustizia e della pace, in un tempo complesso che chiede ascolto, visione e coraggio. Che possa essere guida capace di unire e di affrontare con determinazione le grandi sfide globali” la dichiarazione su X della sindaca di Firenze, Sara Funaro.