Presidio a Firenze contro Ice e politiche di remigrazione

Presidio questo pomeriggio a Firenze per protestare contro la presenza in Italia di una divisione dell’Ice, l’agenzia federale Usa, in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina e, più in generale, le politiche di remigrazione, non solo dell’amministrazione Trump.

Circa 150 i partecipanti, sotto la pioggia, sul ponte Vespucci, scelto perché vicino al consolato Usa, presidiato dalle forze dell’ordine e perché lì, nel 2018, Idy Diene, cittadino senegalese venne ammazzato a colpi di pistola. A lanciare la mobilitazione l’associazione IPartecipate, tra gli aderenti Anpi, Arci, Cgil, Cospe, Statunitensi contro la guerra, Firenze per la Palestina, Firenze antifascista, Sinistra progetto Comune. Sul ponte tanti cartelli con i nomi di alcune vittime dell’Ice, Renée Good, Alex Pretti, Keith Porter.

“Ice è un corpo di polizia che agisce sopra la legge e sopra le vite delle persone, una forza repressiva che ha ucciso impunemente innocenti – dice Senka, origini albanesi, di IPartecipate – e che continua a deportare come nel caso del piccolo Liam, a separare famiglie”. “Le Olimpiadi sono un evento che dovrebbe rappresentare la pace, il dialogo e la fratellanza e invece diventa l’ennesima occasione per normalizzare la repressione”.

Katherine, italo peruviana, ricorda che “l’uso della violenza contro chi manifesta il dissenso, l’essere chiamati terroristi per essere silenziati”, sono cose “che conosciamo bene noi popolazione del sud globale. Sono le stesse che ci hanno obbligato a lasciare i nostri territori, affetti e famiglie per venire qui al nord, a casa vostra, per permetterci di sognare una via d’uscita dalla sistematica oppressione mondiale”.

Olivier di Firenze antifascista, invece, sottolinea come “ci sia qualcuno che vuole riproporre qui lo stesso modello di deportazione. cambiandogli nome e chiamandolo remigrazione. Ad oggi la proposta di legge ha raggiunto le 100.000 firme, il doppio di quelle necessarie per farla discutere in Parlamento”, annunciando ‘contro iniziative per il prossimo fine settimana quando sono previsti gazebo in tutta Italia a sostegno della raccolta firme, promossi dal comitato Remigrazione e riconquista.