“Presente Italiano”, il festival si terrà dal 1 al 6 ottobre a Pistoia, in vari luoghi della città

Sarà l’omaggio al cinema di Carlo Verdone l’evento centrale della quinta edizione di Presente Italiano, in programma dal 1° al 6 ottobre a Pistoia in vari luoghi della città. L’attore e regista Giorgio Tirabassi inaugura la 5/a edizione domani, martedì 1 ottobre al cinema Roma di Pistoia

L’attore e regista Giorgio Tirabassi inaugura la 5/a edizione di Presente Italiano. E sarà protagonista dell’incontro con il pubblico alle 18.30 alla libreria Lo Spazio di via dell’Ospizio(via dell’Ospizio, 26) e alle 20.30 presenterà in sala il suo film al cinema Roma

La giornata si aprirà alle ore 16.00 sempre al cinema Roma, con la proiezione de “Il primo re”, di Matteo Rovere, rivisitazione del mito di Romolo e Remo, interpretati rispettivamente da Alessio Lapice e Alessandro Borghi (il film è stato inserito nella shortlist dei candidati italiani all’Oscar); a seguire, alle 18.30 il film “Selfie” di Agostino Ferrente, ritratto di due sedicenni del Rione Traiano di Napoli che accettato la proposta del regista di riprendersi con un iPhone raccontando così la loro quotidianità. Chiude la prima giornata, alle 22.30, “Ovunque proteggimi” di Bonifacio Angius, un dramma ambientato interamente in Sardegna che racconta la storia on the road di Alessandro e Francesca, due anime tormentate in fuga da tutto.

Parallelamente, alle ore 11 nell’aula magna del Liceo artistico P. Petrocchi si terrà il primo incontro di “Conversazioni sul presente” ciclo di incontri sul cinema che coinvolgeranno filmmaker ed esperti di cinema di animazione. Primo appuntamento con Marco “Toma” Tomaselli, fotografo e regista indipendente nato a Firenze ma con sangue siciliano. Dalle 16 alle 18 (in aula R) la scuola ospiterà installazioni video a cura delle Associazioni Nub Project Space e Laboratorio Ottomani.

La rassegna sarà arricchita dalla mostra fotografica “Uno, dieci, cento Verdone” composta da 32 ritratti originali scattati, dentro e fuori il set, dal fotografo Claudio Porcarelli e realizzata grazie al contributo di Conad e alla collaborazione del Comune di Pistoia, allestita nell’atrio del Palazzo Comunale (Piazza del Duomo) dall’1 al 6 ottobre e visitabile gratuitamente negli orari di apertura della struttura).

Info: www.presenteitaliano.it / facebook.com/PresenteItaliano / Instagram: @presenteitaliano

Biglietti: per le proiezioni cinema Roma interno 5 euro, ridotto (under 26, over 65 carta Conad) 3 euro. Tutte le presentazioni sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

I luoghi del festival: cinema Roma, via Laudesi, 6 T. 0573 1873086 / Liceo Artistico P. Petrocchi, Via S. Pietro, 4 / libreria “Lo Spazio di via dell’Ospizio”, via dell’Ospizio 26/28, T. 0573 21744 / Biblioteca San Giorgio, via Sandro Pertini, T. 0573 371600