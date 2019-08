Omaggio al cinema di Carlo Verdone al 5/o “Presente Italiano” a Pistoia dal 1 al 6 ottobre

Dal 1 al 6 ottobre a Pistoia in vari luoghi della città, il festival che porta sul grande schermo il meglio del cinema italiano. Il regista Carlo Verdone sarà a Pistoia il 4 e 5 ottobre per incontri con il pubblico e per presentare alcuni dei film

Sarà l’omaggio al cinema di Carlo Verdone l’evento centrale della quinta edizione di Presente Italiano, festival interamente dedicato alle opere nazionali più interessanti prodotte nell’ultimo anno tra fiction, documentario, sperimentazione, cortometraggi e animazione, in programma dal 1° al 6 ottobre a Pistoia in vari luoghi della città, per la direzione artistica di Michele Galardini.

“Avere Carlo Verdone a Pistoia – ha detto Galardini – è un importantissimo approdo per il festival e per il lavoro sul cinema popolare italiano che stiamo portando avanti dalla prima edizione. Autore straordinario, sceneggiatore raffinato e regista completo, Verdone ha sempre raccontato l’Italia a partire dai personaggi, dal singolo individuo capace di creare un universo di tic, perversioni e manie, fino al racconto corale dove è lo scontro fra soggetti fra loro diversi a farsi portatore di istanze di analisi sul nostro tempo. Sarà proprio quest’ultimo aspetto a rappresentare il filo rosso dell’omaggio”.

Il regista romano sarà a Pistoia venerdì 4 e sabato 5 ottobre per partecipare a una serie di incontri e proiezioni che ruoteranno, naturalmente, attorno alla sua carriera. Sabato 5, in particolare, sarà una giornata speciale a partire dalla mattina con la presentazione, in anteprima, del nuovo numero monografico della rivista INLAND dedicata proprio a Verdone che dividerà la scena con Claudio Bartolini, direttore della rivista e Roy Menarini, docente e curatore della monografia. Info: www.presenteitaliano.it / facebook.com/PresenteItaliano

L’omaggio a Carlo Verdone (quattro i film selezionati dallo stesso regista romano che saranno proiettati al Cinema Roma) si inserisce in un programma di sei giorni di eventi che spazia tra proiezioni, presentazioni, incontri con gli autori e iniziative collaterali diffuse nel centro cittadino. Il festival si aprirà martedì 1 ottobre con la prima giornata di competizione dei 6 film in concorso, usciti tra settembre 2018 e luglio 2019 e selezionati dai critici Marzia Gandolfi (Mymovies), Francesco Grieco (Mediacritica) e Giulio Sangiorgio (FilmTv).

I premi di Presente Italiano sono due: uno consegnato dalla giuria di selezione alla Migliore opera prima e l’altro, il premio al Miglior film in concorso, decretato da una giuria popolare composta da 15 spettatori estratti in modo causale fra coloro che presenteranno richiesta attraverso il form sul sito www.presenteitaliano.it entro domenica 8 settembre