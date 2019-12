Prelievi solo su prenotazione all’Ospedale S.M. Nuova di Firenze

Da lunedì 9 dicembre, per poter accedere al centro prelievi dell’ospedale Santa Maria Nuova, nel centro di Firenze, si dovrà effettuare prima la prenotazione: per gli appuntamenti disponibili call center, sportelli Cup territoriali e farmacie. E’ quanto rende noto l’Azienda sanitaria Toscana centro, spiegando che la riorganizzazione delle modalità d’accesso è stato a decisa “per evitare attese ai cittadini e soprattutto agli anziani”.

La prenotazione occorrerà anche nel caso in cui la richiesta medica preveda il prelievo e anche la consegna del campione di urine o urinocoltura.

“Niente cambia – spiega la Asl – per chi deve eseguire esami per il monitoraggio della gravidanza, terapia con Cumadin-Inr, esami con l’indicazione dell’urgenza sulla richiesta e consegna campioni. Per queste prestazioni non occorre alcuna prenotazione. Tutto invariato anche per le curve glicemiche che dovranno essere prenotate presentandosi all’accettazione”.