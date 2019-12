Novoli, più punti luce e illuminazione potenziata in Via Montegrappa

“Più luce in via Montegrappa a Novoli. Si è concluso l’intervento, realizzato da Silfi spa, per potenziare l’illuminazione e aumentare il numero dei punti luce della strada. L’operazione portata a termine ha visto lo spostamento di un palo dell’illuminazione pubblica che interferiva con le alberature presenti, l’installazione di un nuovo palo per illuminare la strada, che va ad aumentare anche la sicurezza dell’attraversamento pedonale e l’installazione sui pali già esistenti di altri tre corpi illuminanti con lampade ad alta efficienza energetica per dare luce all’area verde. Risultato, un potenziamento complessivo dell’illuminazione pubblica per la zona, che era stato annunciato nelle scorse settimane.”