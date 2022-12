Prefetto Valenti, baby gang un termine molto inflazionato

Firenze, si è svolta oggi, giovedì 1 dicembre, la Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza presso Palazzo Medici Riccardi. A presiedere l’incontro il prefetto di Firenze Valerio Valenti, che ha esposto il suo punto di vista in merito alle baby gang.

Per il prefetto Valenti il termine baby gang “è molto inflazionato: in realtà spesso siamo in presenza di delinquentelli che si rivolgono spesso nei confronti di coetanei, per lo più con minacce, quindi senza che ci siano poi degli atti criminali veri e propri. Se pensiamo che il fenomeno delle baby gang – ha proseguito – possa essere aggredito con carabinieri, Polizia, guardia di finanza, polizia municipale, siamo sulla strada assolutamente sbagliata. Bisogna lavorare con una visione lunga, cercando di inserirsi nelle scuole, continuando ad ascoltare i territori“.

Secondo il prefetto di Firenze infatti “a volte sono mere situazioni di disagio temporaneo, altre volte siamo in presenza invece di vere e proprie unioni pericolose tra soggetti, italiani e stranieri, che prescindono dal ceto sociale perché troviamo ragazzi più agiati con altri meno abbienti, e quindi rispetto a questi problemi ci dobbiamo porre delle domande e dobbiamo dare delle risposte, sapendo appunto che tutto nasce da una conoscenza un po’ più puntuale”.