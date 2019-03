Prato, associazione toghe progressiste: ‘grave il sì a manifestazione fascista’

“Le celebrazioni previste in varie città per il centenario dei Fasci di combattimento sono la negazione della Repubblica”.

Lo sostiene il Coordinamento nazionale di Area, l’associazione delle toghe progressiste, che giudica “ancora più preoccupante” il fatto che “a Prato queste manifestazioni siano state autorizzate nonostante la contrarietà del sindaco, che ha espresso preoccupazioni per l’ordine pubblico, non infondate visto che analoga manifestazione è stata, per ragioni di sicurezza, vietata a Milano”.

“La libertà di manifestazione incontra un limite quando si vogliono affermare idee la cui propalazione è vietata da norme di rango costituzionale e da norme penali” come “la legge Scelba e la legge Mancino”, rileva Area. Per questo, “banalizzare i rischi dell’apologia del fascismo e della propaganda di idee fondate sulla discriminazione costituisce un grave rischio per la democrazia. Una democrazia che si fonda sull’antifascismo e la difesa dei valori di libertà ed eguaglianza che l’ideologia fascista vuole negare e che, invece, la Costituzione riconosce a tutte le persone, senza distinzioni e discriminazioni. Come magistrati che hanno giurato fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione – concludono i magistrati progressisti- ci riconosciamo pienamente in questi valori di libertà e uguaglianza”.