Prato, slitta al 23 giugno interrogatorio Bugetti

E’ slittato al 23 giugno l’interrogatorio della sindaca di Prato Ilaria Bugetti: la prima cittadina deve essere sentita dal gip ai fini della richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Dda di Firenze che l’ha indagata per corruzione.

Sempre al 23 giugno è stato rinviato anche l’interrogatorio dell’industriale Riccardo Matteini Bresci, per il quale i pm hanno chiesto l’arresto in carcere.

“La questione etica non può essere derubrica né rinviata”. Il centrodestra pratese chiede

“chiarimenti urgenti” alla sindaca, Ilaria Bugetti, sui risvolti portati in superficie dall’indagine della procura di Firenze per corruzione. Il quadro ricostruito dalla procura circa i i presunti scambi di favori fra i due, secondo Forza Italia, Fdi, Lega, Noi Moderati, Partito liberale italiano, Udc mostra una “politica debole” che ha perso autorevolezza e autonomia. “Una politica- segnalano le forze di minoranza- che da oltre undici anni governa ininterrottamente la città, ma che nell’arco di tutto questo periodo amministrativo ha

lasciato spazio a zone grigie in cui intermediari e interessi si sono mossi nel dispregio delle istituzioni democratiche”.

Le forze del centrodestra sfidano dunque la sindaca ad avviare “in tempi brevi” un chiarimento pubblico e trasparente in Consiglio comunale su tre punti: il rapporto professionale intrattenuto durante il suo mandato da consigliera regionale e la società Broker Techno “mai comunicato ufficialmente”, le retribuzioni percepite “in assenza secondo le ipotesi d’indagine di un’attività lavorativa effettiva”, l’eventuale interferenza nella gestione di contributi, autorizzazioni e controlli in favore della società in questione e di soggetti a essa riconducibili.