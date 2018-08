Prato: si difende da marito che la picchia e lo ferisce con forbici

Lite violenta tra marito e moglie in una casa di via Pistoiese, a Prato: entrambi sono stati portati al pronto soccorso e la polizia ha poi denunciato l’uomo.

La vicenda è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, quando i due – entrambi cinesi – sono stati medicati in ospedale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti l’uomo non sarebbe stato nuovo a maltrattamenti nei confronti della moglie, che finora non lo aveva mai denunciato.

Ieri sera l’uomo, 47 anni, al culmine dell’ennesimo litigio avrebbe impugnato il manico di una scopa e avrebbe iniziato a colpire al volto la donna, 46 anni. Quest’ultima, per difendersi, si sarebbe dunque armata di un paio di forbici e avrebbe colpito al braccio il marito. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate.