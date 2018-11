Prato, Sabato 10 Novembre, corteo: “Liberi cittadini contro la disumanità”

Varie associazioni del terriorio tra cui la Cgil, la Cisl, l’ Humanitas scs Prato Sabato, Le Pantere del 1990 (Facoltà di Scienze Politiche Firenze) e Legambiente, sabato 10 novembre alle ore 17.00, aderiranno alla manifestazione “IO NON SONO COME LORO. “Liberi cittadini contro la disumanità.”



Partenza del corteo da Piazza delle Carceri a Prato; un’iniziativa che vuole abbattere i muri per ridare importanza al significato di umanità, in nome dell’accoglienza, della condivisione, dello stare insieme.

Come si legge nel comunicato, la manifestazione non parte da nessun partito, nessuna associazione ma da una privata cittadina che ha lanciato l’idea su facebook ed ha trovato velocemente centinaia di adesioni. Le ultime vicende politiche, da Riace ai bambini di Lodi, il reale rischio di perdere i diritti conquistati democraticamente, tracciano un confine sempre più netto tra chi può e chi non può, tra chi deve e chi non deve, tra esclusi e inclusi. Quasi sempre gli esclusi sono gli svantaggiati, quelli ch e hanno meno possibilità e strumenti, i più deboli.



Tutto questo grava su ognuno di noi – prosegue il comunicato -, tutto questo aumenta le distanze fra gli essere umani e la reciproca solidarietà. Siamo sempre più soli ed individualisti. Il corteo sarà un’occasione per stare insieme, vedere chi ci circonda ed apprezzarne la diversità, ma sarà anche un gesto per farci coraggio a vicenda, per risvegliarsi e dire : io non sono come loro. Nessuna bandiera di partito, nessuna corporazione, solo la necessità di dire no all’imbarbarimento sociale e civile di questi tempi. Facciamoci vedere, facciamoci sentire, con i nostri corpi, le nostre parole, i manifesti, gli striscioni, la musica ed i colori.