Prato, precipitazioni record: a novembre piovuto quanto primi 6 mesi 2019

E’ una situazione meteo eccezionale quella che in questo autunno sta investendo la città di Prato e gran parte della Toscana.

Solo nelle ultime 24 ore, si spiega dal Comune di Prato, sono caduti 33,6 mm di pioggia, con un picco alle 11.45 di questa mattina, quando in un solo quarto d’ora sono caduti 11 mm di pioggia. Complessivamente poi, si legge nella nota “nel solo mese di novembre è piovuto intensamente per 23 giorni su 30 con 323 millimetri d’acqua. Nel 2018 il mese più piovoso fu marzo, ma con “soli” 190 mm di accumulo”.

Le piogge “continue e intense hanno interessato anche altri territori toscani, facendo salire il livello dei fiumi, che faticano ad assorbire le abbandonanti precipitazioni dell’ultimo mese. E’ questa la causa della piena del Bisenzio, che stamani ha raggiunto il primo livello di guardia, e dell’Ombrone che nelle ore precedenti è stato ‘osservato speciale’ per i livelli sempre in crescita fino a una normalizzazione nel pomeriggio”.

La Protezione civile di Prato, precisa il sindaco Matteo Biffoni, “è sempre stata pronta negli interventi richiesti, riuscendo a riaprire in tempo record strade e sottopassi allagati. Il monitoraggio è continuo e il sistema di intervento è funzionato in modo puntuale. Voglio ringraziare” -conclude il primo cittadino-” tutto il personale e tutti i volontari perché in queste settimane hanno mostrato ancora una volta professionalità, impegno e amore per la propria città”.