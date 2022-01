Prato, famiglia distrutta in incidente a Cuba. Morte la madre e la figlia

Un incidente stradale sulla costa orientale di Cuba è stato fatale per due donne di Prato, Alice Catarzi 23 anni e sua madre, Mercedes, di origini cubane ma da tempo trasferita in Toscana.

La famiglia era a Cuba dallo scorso 7 dicembre e stava per rientrare a Prato in questi giorni. Madre, padre e figlia erano a bordo di un’auto a noleggio, quando c’è stato lo scontro con un’altra auto che veniva in direzione opposta. Ma ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente, avvenuto il 12 gennaio scorso. L’impatto è stato fatale per la madre e la figlia, mentre è rimasto ferito il padre, Massimo Catarzi, pratese anche lui, operaio di una ditta tessile. L’uomo adesso è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale dell’isola. A riportare la notizia è stato il quotidiano Il Tirreno.

La famiglia stava trascorrendo le vacanze di natale sull’isola caraibica, per la precisione nella provincia di Holguin. Un viaggio, iniziato il 7 dicembre scorso, per incontrare i parenti della madre, Mercedes, che vivono a Cuba.

Alice Catarzi frequentava a Firenze la facoltà di Scienze Politiche, era nata e cresciuta a Prato. I suoi genitori, Massimo e Mercedes si erano conosciuti proprio a Cuba, per poi andare a vivere in Italia.

Sconvolti i parenti di Massimo Catarzi e gli amici della coppia e della figlia Alice, che ora attendono notizie più precise, notizie che arrivano con il contagocce dall’isola caraibica.