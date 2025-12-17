Prato, «caccia all’uomo» finisce in tentato omicidio: in carcere un ristoratore

Arrestato il 50enne Massimo Cosmo, titolare di locali in città: avrebbe pestato a calci e pugni un 46enne lasciandolo in condizioni gravissime. Per la Procura è «un atto di violenza unilaterale di rara brutalità» .

«Un atto di violenza unilaterale di rara brutalità». Così il procuratore Luca Tescaroli definisce l’aggressione avvenuta nella notte del 26 ottobre, quando un uomo di 46 anni è stato selvaggiamente picchiato in via Rolando Pagli. Per quei fatti è stato arrestato Massimo Cosmo, 50 anni, ristoratore originario di Napoli e residente a Quarrata, con interessi in quattro locali pratesi tra cui il pub Hop’N Drop di via Terracini. L’uomo è stato trasferito nel carcere della Dogaia con l’accusa di tentato omicidio.​ Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe iniziato all’interno del pub di via Terracini, riconducibile a Cosmo, dove la vittima avrebbe fatto uso di una quantità rilevante di cocaina. Dopo la chiusura del locale, il ristoratore, insieme a una donna con cui intrattiene una relazione sentimentale, si sarebbe messo alla ricerca del 46enne, dando vita – secondo gli investigatori – a una vera e propria «caccia all’uomo». L’uomo è stato raggiunto in via Rolando Pagli e lì colpito ripetutamente con calci e pugni, anche quando era già a terra, inerte: solo l’intervento della donna avrebbe posto fine al pestaggio.​ A sostegno dell’impianto accusatorio, la Procura indica le immagini delle telecamere di sorveglianza, le intercettazioni telefoniche e gli esiti degli accertamenti di polizia scientifica sugli indumenti e sulle scarpe del ristoratore, sequestrati nella sua abitazione. Gli inquirenti contestano inoltre a Cosmo di aver fornito una versione dei fatti ritenuta inattendibile, mentre la donna che era con lui è indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero, avendo – secondo l’accusa – tentato di coprirlo.​ Il 46enne aggredito è tuttora ricoverato all’ospedale Santo Stefano di Prato: le lesioni riportate, in particolare a livello cerebrale, vengono giudicate molto gravi. Le indagini proseguono per definire con precisione il movente dell’aggressione e valutare eventuali ulteriori responsabilità nella gestione dei locali riconducibili al ristoratore.