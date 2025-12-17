Ben Harper al Musart Festival 2026 di Firenze. Domenica 28 giugno l’artista californiano sarà in concerto con The Innocent Criminals al Parco Mediceo di Pratolino, sul main stage del Festival.

Ben Harper è tra i principali cantautori della sua generazione, tra i più versatili e coraggiosi, attraversando nel corso degli anni generi diversi, come il blues, il reggae, il soul, fino al rock, il funk e la musica folk. La famiglia Harper possiede da sempre un negozio nella città di origine, Claremont, il Folk Music Center, oggi anche museo di strumenti musicali provienienti da tutto il mondo. Per Ben Harper crescere in questo negozio è stato fondamentale, per imparare a suonare la chitarra, riparare strumenti a corda di ogni tipo e conoscere personalità e musicisti di passaggio in zona.

Nell’arco della sua carriera ci sono 18 album in studio, oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards che comprendono Best Traditional Soul Gospel Album, Best Pop Instrumental Performance e Best Blues Album. E’ stato nominato otto volte nelle categorie Best Gospel Performance, Best Pop Instrumental Performance, Best Music Film, Best Traditional Blues Album e più di recente, nel 2023, come Best Contemporary Blues Album. Per non parlare delle vittorie per l’NAACP Image Award come Outstanding Gospel Artist e la Blues Foundation Song of the Year.

Il concerto di Ben Harper & The Innocent Criminals va ad aggiungersi ai già annunciati live di Mannarino (4 luglio al Parco di Pratolino) e Claudio Baglioni, (16 luglio al Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine). Altri grandi nomi in arrivo.