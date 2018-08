Crollo ponte Genova: inviati soccorsi dalla Toscana

“Il dipartimento della Protezione civile nazionale ha chiesto a tutte le Regioni le disponibilità di mezzi per la movimentazione delle macerie e dei blocchi di cemento. Noi, Regione Toscana, abbiamo già mandato 9 escavatori e 8 camion. La maggior parte dei mezzi è dei consorzi idraulici della Toscana”. Lo rende noto il presidente Enrico Rossi a proposito degli aiuti inviati a Genova in seguito al crollo del ponte Morandi.

Unità Usar light (Urban search and rescue) dei vigili del fuoco sono partite per Genova dai comandi di Pistoia e Prato, mentre personale del nucleo cinofili è stato inviato dal comando di Livorno. Inviata anche una autogru dal comando di Massa Carrara e personale della Coem (comunicazione in emergenza) dalla direzione regionale Toscana e dal comando di Firenze. In totale sono 24 unità. Lo rendono noto i vigili del fuoco.

Dopo il crollo del ponte Morandi, sull’autostrada A10, “La Toscana e’ pronta a inviare uno o due elicotteri. Sta facendo una ricognizione dei posti letto disponibili in regione, privilegiando ovviamente la zona nord ovest, piu’ vicina a Genova”. Lo spiegano in una nota diffusa da l’assessora regionale alla Salute, Stefania Saccardi, e quella all’Ambiente, Federica Fratoni.

La regione è pronta ad intervenire con il posto medico avanzato, che vede integrati anche specialisti del Meyer. Sono a disposizione ambulanze e personale sanitario del 118. Sono pronte scorte di farmaci, presidi medici e sanitari in genere. Dal Gaslini, intanto e’ giunta una richiesta di farmaci.

Quella di Genova, afferma Saccardi, e’ “una tragedia terribile. Siamo a disposizione per ogni necessita’”. Fratoni ha contattato l’assessore all’Ambiente e Infrastrutture della Liguria per esprimere la solidarieta’ della Toscana.

Come previsto dalla normativa, infatti, e’ stata subito attivata la Centrale remota operazioni soccorso sanitario (Cross). In Italia sono due, Torino e Pistoia, ed entrano in funzione a turno. Questa volta e’ toccato a Torino, che pero’ ha preallertato anche Pistoia. “Abbiamo dato immediatamente la nostra disponibilita’- spiega Piero Paolini, responsabile della centrale operativa 118 di Pistoia e Empoli-, raccordandoci con tutti gli ospedali”

“Ora è il momento dei soccorsi, del lutto e della solidarietà” ha commentato il presidente della Regione Enrico Rossi. Allertate anche la Protezione civile comunale e della della Città metropolitana – comunica il sindaco Nardella che sottolinea come Firenze sia solidale e vicina alla popolazione genovese.

Cordoglio alle famiglie delle vittime e vicinanza alla città di Genova vengono espresse in proprie note anche dai sindaci di Siena, Luigi De Mossi, e di Carrara, Francesco De Pasquale.

“La Fiorentina, scioccata per il disastro del crollo del ponte autostradale, si stringe con affetto alla città di Genova e a tutti i genovesi e partecipa al cordoglio delle famiglie delle vittime”. Così la Fiorentina si è voluta stringere attorno alla città di Genova e a tutti i familiari delle vittime nel crollo del Ponte Morandi. Domenica prossima, allo stadio di Marassi, la Fiorentina è attesa contro la Sampdoria per la prima giornata del campionato di calcio di serie A 2018-2019.