Castiglion Fiorentino Vintage Festival

Fino al 15 agosto a Castiglion Fiorentino il Vintage Festival! Collezionismo, musica, ballo e tanto stile!

Oltre trenta live, dj set, maestri ballerini che coinvolgeranno il pubblico in danze scatenate e corsi di ballo. Poi il vintage market ricco di bancarelle e nel centro storico di Castiglion Fiorentino la visione di serie tv cult come Happy Days, o pellicole da antologia come American Graffiti. Tutto ad ingresso gratuito!

PROGRAMMA MARTEDI 14 AGOSTO

▸ DANCE CLASSES (FREE)

Teachers: J. WAKABAYASHI + S. CECCARELLI

➳ Ex Chiesa degli Scolopi ° 18.30

▸ THE SHAKERS “Live band” 50’Style

➳ Piazza del Municipio ° 21.30

▸ MARCO DI MAGGIO “Live band” ROCKABILLY

➳ Parco Presentini ° 21.30

▸ JOHN CONWAY “Disk Jockey” MAGIC SWING

➳ Corso italia ° 21.30

▸ SWING MOOD “Dancers” LINDY HOP

➳ Corso italia ° 21.30

▸ HAPPY FEET “Dancers” ROCK’N’ROLL

➳ Porta Fiorentina ° 21.30

▸ DJ LOSPINE “Disk Jockey” ROCK’N’ROLL

➳ Viale Gugliemo Marconi ° 21.30

▸ PIN UP SHOW “Special Guest EffPlume”

➳ Parco Presentini – Itinerante ° 22.30

PROGRAMMA MERCOLEDI’ 15 AGOSTO

▸ DANCE CLASSES (FREE)

Teachers: J. WAKABAYASHI + S. CECCARELLI

➳ Ex Chiesa degli Scolopi ° 18.30

▸ THE LOBA LOBA LOVERS “Live band” ROCK-SWING

➳ Piazza del Municipio ° 21.30

▸ PAUL VINTAGE “Disk Jockey” ROCK’N’ROLL

➳ Porta Fiorentina ° 21.30

▸ THE SHAKERS “Live band” 50’Style

➳ Corso Italia ° 21.30

▸ MAGIC SWING “Disk Jockey” SWING

➳ Viale Gugliemo Marconi ° 21.30

▸ DJ PORTOFINO “Disk Jockey” ITALIAN SWING

➳ Parco Presentini ° 21.30

▸ SWING MOOD “Dancers” LINDY HOP

➳ Parco Presentini ° 21.30

▸ HARLEY DAVIDSON RUN

By Harley Davidson Arezzo+Perugia

▸ BURLESQUE SHOW By EffPlume

➳ Parco Presentini ° 22.30

