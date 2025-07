www.controradio.it 🎧 Ponte a Greve: Coop e Regione Toscana invitano i cittadini a conoscere la sanità del futuro Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:38 Share Share Link Embed

Da oggi, fino al 25 luglio, presso la galleria del centro commerciale coop di Ponte a Greve, a Firenze, sono allestite due postazioni dove informarsi su tutte le opportunità della telemedicina, disponibili oggi e nel prossimo futuro, e sui servizi di sanità digitale.

Ai due stand situati proprio all’ingresso del centro commerciale coop, sarà presente un presidio di mattina (ore 10-13) e di pomeriggio (16-19): uno stand, a cura di Regione Toscana, sarà dedicato alla telemedicina: con il supporto di Engineering, partner tecnologico di Regione Toscana per lo sviluppo dell’infrastruttura regionale di telemedicina, presso il punto informativo sarà possibile visionare e effettuare simulazioni di televisite, teleconsulti e telemonitoraggi e avere informazioni e supporto per l’utilizzo del kit di telemedicina che Regione Toscana mette a disposizione, in particolare dei pazienti cronici. I kit comprendono dispositivi, come misuratori di pressione e saturazione, che consentono ai pazienti di effettuare misurazioni a casa e inviarle al medico per il telemonitoraggio, e dispositivi di connessione garantiscono l’accesso ai servizi di telemedicina anche a chi non dispone di una connessione internet domestica.

L’altro stand sarà invece presidiato dai volontari di Anpas Toscana, Federazione delle Misericordie Toscane e Caritas Firenze che forniranno informazioni e supporto operativo per l’utilizzo di servizi di sanità digitale quali la tessera sanitaria e lo SPID, il fascicolo sanitario elettronico, l’App Toscana Salute, la ricetta dematerializzata, il cambio medico, il progetto celiachia, il trasporto dei fragili e il portale CUP.

Un servizio importante, anche considerato come entro breve sarà collaudata ed entrerà in funzione una piattaforma di telemedicina che si integra perfettamente con il Cup, per gestire le prenotazioni di prestazioni, con l’anagrafe degli operatori e con l’anagrafe dei cittadini, con il fascicolo sanitario elettronico o con il modulo per la gestione delle immagini radiologiche. Un sistema insomma capace di condividere e veicolare in maniera sicura una grande mole di dati, con all’interno pure qualche pezzo di ‘intelligenza artificiale’, con algoritmi in grado di trascrivere in automatico il dialogo dei medici durante un teleconsulto o una televisita aiutandoli nella redazione della relazione, altri software capaci di leggere le espressioni del viso oppure di evidenziare tendenze e parametri fuori scala di un paziente, come ausilio ai medici nella lettura dei dati raccolti nel tempo.

Per Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità Regione Toscana, “la telemedicina è un pilastro fondamentale del processo di innovazione del nostro sistema sanitario. L’attivazione della piattaforma unica rappresenta un passaggio di grande rilievo dal punto di vista organizzativo. Perché questa innovazione diventi però davvero un patrimonio condiviso da tutte e tutti, è necessario costruire conoscenza e consapevolezza tra le persone, evitando il rischio di escludere alcune generazioni. In questo senso, voglio ringraziare Unicoop Firenze e le associazioni di volontariato che ci accompagnano in questo percorso per avvicinare la sanità digitale alle cittadine e ai cittadini toscani. Si tratta di un’altra iniziativa importante che portiamo avanti insieme a Unicoop Firenze con cui abbiamo già avviato un lavoro significativo sulla prevenzione e che ora estendiamo anche a questo nuovo ambito».

Secondo Claudio Vanni, Responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze, infine “«Come cooperativa attenta ai bisogni di soci e clienti, accogliamo nei nostri spazi questa attività di informazione al grande pubblico, perché questa rivoluzione digitale possa tradursi in un’opportunità inclusiva, con benefici per tutta la popolazione e, in particolare, per i più fragili. Invitiamo i nostri soci e clienti a partecipare a questo primo appuntamento sulla telemedicina che vorremmo riproporre in altri Coop.fi».

NELL’AUDIO: Claudio Vanni, responsabile comunicazione Unicoop Firenze e Eugenio Giani, presidente Regione Toscana