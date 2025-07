Cade palo della luce a Firenze, colpita donna

Una donna di 46 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi dopo essere stato colpita da un palo della luce caduto stamani intorno alle 8.30 in piazza Primo maggio a Firenze, zona Brozzi Da quanto poi appreso da ambiente sanitario alla donna è stato riscontrato un trauma cranico e la prognosi sarebbe favorevole.

Di fatto “gravissimo” parla il capogruppo della Lega in Comune Gugliemo Mossuto. “Non bastavano gli alberi o i grandi rami a cadere rovinosamente in città mettendo a rischio la vita dei cittadini, oggi addirittura” davanti alla scuola primaria Duca D’Aosta, “è crollato all’improvviso un palo della luce colpendo una persona in testa”: “Un fatto gravissimo che denota il degrado della città, ma soprattutto la malagestione della attuale Giunta Pd”.

“Come è possibile che adesso si debba anche aver paura dei pali della luce? Non esiste – aggiunge Mossuto -. Dove è la famosa attenzione al decoro di Firenze tanto sbandierata dal Sindaco Funaro in campagna elettorale? Ci pare veramente una vergogna lo stato in cui versa oggi Firenze se consideriamo un clima locale pervaso da violenza, degrado e furti. Nel frattempo affinché questo grave episodio di cronaca rimanga tale ed isolato chiediamo all’Amministrazione di effettuare un monitoraggio sulla situazione dei pali luce presenti nei vari quartieri insieme all’azienda responsabile per competenza. Firenze non può essere vissuta quotidianamente come un costante ‘percorso ad ostacoli'”.

A Mossuto ha poi replicato il capogruppo Pd in Comune Luca Milani: “Abbiamo ormai chiaro che il consigliere Mossuto ricerchi costantemente occasioni per conquistare visibilità, ma la sua smania sta decisamente uscendo dai confini. Non è pensabile che Mossuto strumentalizzi qualsiasi fatto avvenga in città per addossare colpe all’amministrazione e cercare i suoi 15 minuti di celebrità. Questo modo di fare politica è insopportabile e non rispettoso delle fiorentine e dei fiorentini che non meritano speculazioni politiche, come quelle che invece Mossuto fa praticamente ogni giorno. Da parte nostra, esprimiamo vicinanza alla signora ferita, ricordiamo che ci sono accertamenti in corso su quanto accaduto. Non è il momento di polemiche strumentali, ci vorrebbe più serietà e rispetto delle istituzioni”

In una nota poi diffusa da Palazzo Vecchio l’assessora alla protezione civile, Laura Sparavigna dichiara: “Sono andata in ospedale per testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione e per aiutare la famiglia della signora ferita ad affrontare la situazione. Un sostegno quello dell’Amministrazione comunale che continuerà anche nei prossimi giorni. Fortunatamente le condizioni della ferita non sembrano gravi. Da parte nostra c’è il massimo impegno per accertare quanto accaduto e le eventuali responsabilità. Ringrazio la Polizia Municipale, intervenuta sul posto e che ha già avviato le verifiche del caso, e il personale sanitario che ha preso in carico la persona ferita con professionalità ed efficienza”.