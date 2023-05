Poderaccio a Firenze, un bosco al posto della discarica

Firenze, un bosco al posto della discarica, nell’area del Poderaccio, il progetto, che prevede oltre 120 alberi d’alto fusto e un’area cani, è stato approvato in giunta comunale su proposta dell’assessore all’ambiente Andrea Giorgio. Come riporta una nota di Palazzo Vecchio la rimozione dei rifiuti presenti, alcuni anche speciali, è iniziata stamani.

Questo è di fatto il primo atto concreto per la realizzazione del nuovo parco Florentia, l’area verde cittadina che sarà grande 90 ettari e sarà realizzata a cavallo tra i Quartieri 4 e 5 e il fiume Arno, comprendente l’ex campo nomadi Poderaccio e l’ex fabbrica Gover, per un investimento da quattro milioni di euro.

Al Poderaccio, vecchio campo rom nato alla fine degli anni Sessanta e sgomberato nell’estate 2020, sono appunto iniziati i lavori di rimozione e smaltimento dei rifiuti che dureranno tre mesi. Successivamente partiranno i cantieri per il rinverdimento dell’area.

È prevista la piantagione di un nuovo boschetto con un centinaio di alberi tra tigli, platani, pioppi, aceri e ginkgo biloba per i quali è previsto un impianto di irrigazione allacciato alla rete idrica per garantire attecchimento e manutenzione. Ulteriori 23 alberi saranno piantati nell’annessa area cani, che sarà dotata di 8 tavoli da pic nic, 12 panchine e un fontanello. Tutta la zona sarà illuminata da 18 nuovi lampioni: questi lavori, si spiega ancora dal Comune, dureranno altri tre mesi.

“Parte finalmente un percorso per ridare questa zona ai cittadini e restituirla alla legalità attraverso il verde – sottolinea l’assessore Giorgio -. Grazie alla rimozione dei rifiuti e alla piantagione dei nuovi alberi sarà anche possibile migliorare lo stato del terreno e renderlo più drenante. La nuova area cani con panchine e tavolini e la nuova illuminazione saranno un ulteriore incentivo a far di nuovo frequentare la zona da parte dei residenti”. Intanto, come annunciato dal sindaco Dario Nardella, rinasce anche il giardino del Mezzetta, nel Quartiere 2, con aree pic nic, vialetti ciclopedonali nuovi alberi e una fontana”.