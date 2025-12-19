Volontariato in Toscana: con Cesvot il 2025 l’anno del ricambio generazionale

Il 2025 si conferma un anno significativo per il volontariato toscano.La regione è tra quelle con il più alto tasso di partecipazione civica: secondo i dati Istat, oltre 418mila toscani sono coinvolti in esperienze di volontariato e circa 180mila svolgono un impegno continuativo. In Toscana operano oltre 12mila enti del terzo settore, distribuiti in modo articolato sul territorio regionale.

«Il 2025 ci consegna un volontariato toscano capace di rinnovarsi nonostante le difficoltà e la complessità dei bisogni sociali. Cesvot continuerà ad accompagnare le associazioni in questo percorso» dichiara Luigi Paccosi, presidente di Cesvot in occasione degli auguri di fine anno. (AUDIO)