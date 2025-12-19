“Lavorare la vita”, un ciclo di 10 podcast per raccontare il lavoro. A cura di Controradio e Fiom CGIL

/
“Lavorare la vita”, un ciclo di 10 podcast ideati e curati da Domenico Guarino per raccontare il lavoro nell’industria attraverso alcune delle vertenze simbolo della Toscana degli ultimi anni: al via il progetto di Fiom e Controradio, dal 22 dicembre on air. I primi 5 podcast dedicati alle acciaierie di Piombino, a seguire si affronteranno i casi Breda (Pistoia), Beko (Siena), Baker Hughes (Firenze e Massa), Bekaert (Figline Valdarno), Gkn (Campi Bisenzio).
“Vogliamo dare voce al lavoro reale, alle persone che ogni giorno tengono in piedi l’industria toscana e che troppo spesso restano invisibili nel dibattito pubblico: la Storia sono loro”.
Questa iniziativa rappresenta per la Fiom – che il prossimo anno compie 125 anni e che è nata proprio in Toscana, a Livorno – un modo di ridare la parola ai veri protagonisti della sua storia
