    VOLERE O VOLARE: Ampliamento pista Peretola, in attesa del TAR favorevoli e contrari ‘affilano le armi’

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    VOLERE O VOLARE: Ampliamento pista Peretola, in attesa del TAR favorevoli e contrari 'affilano le armi'
    Loading
    /

    Gli assessori regionali della Toscana Alberto Lenzi di Avs e David Barontini di M5s hanno espresso ieri voto contrario sulla delibera relativa al contributo istruttorio richiesto dal Mit  sullo sviluppo dell’aeroporto di Firenze-Peretola. E in attesa della decisione del TAR sui ricorsi presentati da sindaci e associazioni , favorevoli e contrari ribadiscono le proprie ragioni

    Ne abbiamo parlato con DANIELE CALOSI, segretario Fiom Toscana, e FABIO FRANCHI,  segretario generale Cisl Firenze-Prato