VOLERE O VOLARE: Ampliamento pista Peretola, in attesa del TAR favorevoli e contrari ‘affilano le armi’

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Gli assessori regionali della Toscana Alberto Lenzi di Avs e David Barontini di M5s hanno espresso ieri voto contrario sulla delibera relativa al contributo istruttorio richiesto dal Mit sullo sviluppo dell’aeroporto di Firenze-Peretola. E in attesa della decisione del TAR sui ricorsi presentati da sindaci e associazioni , favorevoli e contrari ribadiscono le proprie ragioni
Ne abbiamo parlato con DANIELE CALOSI, segretario Fiom Toscana, e FABIO FRANCHI, segretario generale Cisl Firenze-Prato