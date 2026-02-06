www.controradio.it Viticoltura di frontiera: Anci in prima linea per la creazione di una rete di produttori Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:22 Share Share Link Embed

La viticoltura di montagna e delle piccole isole sarà protagonista oggi 6 febbraio dalle 11.00 alle 13.00 di un’iniziativa promossa da Anci Toscana in occasione di “Fuori di Taste”. Al Florence Welcome Center (piazza della Stazione 4a), dodici vini saranno ambasciatori di altrettanti territori, grazie al racconto di un produttore e di un amministratore per ogni etichetta “eroica”: un viaggio attraverso le esperienze di chi con coraggio sfida i cambiamenti climatici e porta innovazione.

il sindaco di Montespertoli e delegato all’agricoltura di Anci Toscana Alessio Mugnaini