La viticoltura di montagna e delle piccole isole sarà protagonista oggi 6 febbraio dalle 11.00 alle 13.00 di un’iniziativa promossa da Anci Toscana in occasione di “Fuori di Taste”. Al Florence Welcome Center (piazza della Stazione 4a), dodici vini saranno ambasciatori di altrettanti territori, grazie al racconto di un produttore e di un amministratore per ogni etichetta “eroica”: un viaggio attraverso le esperienze di chi con coraggio sfida i cambiamenti climatici e porta innovazione.
il sindaco di Montespertoli e delegato all’agricoltura di Anci Toscana Alessio Mugnaini
Viticoltura di frontiera: Anci in prima linea per la creazione di una rete di produttori
La viticoltura di montagna e delle piccole isole sarà protagonista oggi 6 febbraio dalle 11.00 alle 13.00 di un’iniziativa promossa da Anci Toscana in occasione di “Fuori di Taste”. Al Florence Welcome Center (piazza della Stazione 4a), dodici vini saranno ambasciatori di altrettanti territori, grazie al racconto di un produttore e di un amministratore per ogni etichetta “eroica”: un viaggio attraverso le esperienze di chi con coraggio sfida i cambiamenti climatici e porta innovazione.