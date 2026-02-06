Gen Z. Puntata del 06 febbraio 2026. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline, in collaborazione con Tif.

Tema della puntata: Imprenditoria etica e intelligenza artificiale: la nuova edizione di EYE Firenze, il progetto che rende imprenditori etici gli studenti delle superiori. Protagonisti i ragazzi di vari istituti del territorio metropolitano di Firenze. Imparare a fare impresa partendo dall’etica, dall’innovazione e dall’impatto sociale: torna a Firenze, per la sua quindicesima edizione, EYE Ethics & Young Entrepreneurs, il percorso di educazione imprenditoriale etica che coinvolge oltre 100 studenti delle scuole superiori della Città metropolitana di Firenze, offrendo loro un’occasione concreta per entrare in contatto con il mondo dell’impresa e dell’innovazione. Ospite nei nostri studi Luca Taddei, direttore e ideatore di Eye, Gemma Losi e Alessia Carini, due ragazze che hanno partecipato ad Eye vincendo il trofeo toscano nel 2025 con l’idea d’impresa “student corner”.