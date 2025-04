www.controradio.it Visioni d’Europa: Bill Emmot a Firenze per la proiezione di Tax Wars Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:07:11 Share Share Link Embed

Prosegue la rassegna di documentari e dibattiti organizzata dall’Istituto Universitario Europeo per esplorare le grandi sfide politiche e sociali del nostro tempo a Palazzo Buontalenti. Per il quarto appuntamento con Visioni d’Europa, l’Istituto Europeo presenta Tax Wars, un film di Hege Dehli e Xavier Harel. Le aziende multinazionali generano oltre tremila miliardi di dollari di profitti ogni anno, ma sono maestre nel dirottare questi profitti verso i paradisi fiscali per evitare di pagare le tasse. Un gruppo di esperti dell’Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT) è riuscito a indagare le violazioni dei protagonisti dell’economia globale: «Tax Wars» racconta la lotta e le vittorie di questi cavalieri della giustizia fiscale contro l’impero delle multinazionali. A seguire la proiezione, si terrà un dibattito con tra gli altri Bill Emmott, giornalista e saggista britannico, ex editor-in-chief di The Economist.