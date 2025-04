www.controradio.it ForGlobe arriva in biblioteca Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:06:18 Share Share Link Embed

ForGlobe arriva in biblioteca – Da maggio 2025 partirà in tutti i Comuni del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina SDIAF il progetto ForGlobe.Un’ampia offerta di percorsi formativi gratuiti rivolti alla popolazione adulta che si svolgeranno presso biblioteche e archivi comunali e alcuni istituti culturali del territorio. Nel corso del biennio saranno attivati più di 100 corsi per un totale di circa 2.300 ore di formazione. A curare la docenza saranno enti, associazioni, istituti culturali, che metteranno a disposizione le loro competenze e professionalità.

Yuri Materassi Funzionario Bibliotecario – SDIAF – Servizio Musei Biblioteche, Archivi – Direzione Cultura e Sport