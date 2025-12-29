www.controradio.it Vigilanza privata, sciopero in Toscana per contratto integrativo regionale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:49 Share Share Link Embed

Guardie giurate e addetti ai servizi alla sicurezza sciopereranno il 29 dicembre in Toscana per l’intera giornata per ottenere un unico contratto integrativo regionale. A promuovere la mobilitazione Filcams Cgil e Uiltucs Toscana. Si tratta, viene spiegato, della quinta azione di sciopero dopo l’incontro del 17 marzo da cui “è emersa l’indisponibilità delle associazioni datoriali ad avviare la trattativa. Ad oggi nulla è cambiato, sentiamo solo le solite pretestuose e immotivate scuse”. Per le guardie giurate i contratti integrativi provinciali sono scaduti da decenni, mentre per gli addetti ai servizi di sicurezza non sono mai esistiti. Tra le aziende coinvolte dalla protesta, Sicuritalia, Corpo vigili giurati. Rangers, Fidelitas, Globo, Securitas Metronotte, Coopservice, Gruppo Battistolli, Securpol, Worsp, Verux Security, Security Guard, Mission, Urbe.

Luisella Brotini Filcams Cgil Toscana